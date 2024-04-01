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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:20
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.29
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.46
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF YARIM 277 %1.67 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFKAN ALBAYRAK 158 %0.95 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
ÖMER FARUK KÖSEOĞLU 77 %0.74 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %99.25
SERDAR ŞEN 786 %0.63 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ALTUNTAŞ 113 %0.85 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %98.73
ŞÜKRÜ ARSLAN 913 %1.08 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KESER 649 %1.25 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %99.73
ZEKAİ SAPANCI 1242 %1.51 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.93
ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU 207 %0.87 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %98.50
MOHAMMED OKUTAN 2105 %1.26 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER YILMAZ 233 %1.38 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÖNDER 176 %1.57 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÜR 175 %1.19 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜBRA KÖSE 564 %1.52 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %99.53
AHMET KÖNEÇOĞLU 865 %1.90 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM DURMAZ 703 %1.33 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı