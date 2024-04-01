|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF YARIM
|277
|%1.67
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFKAN ALBAYRAK
|158
|%0.95
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
|ÖMER FARUK KÖSEOĞLU
|77
|%0.74
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %99.25
|SERDAR ŞEN
|786
|%0.63
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ALTUNTAŞ
|113
|%0.85
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %98.73
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|913
|%1.08
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KESER
|649
|%1.25
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %99.73
|ZEKAİ SAPANCI
|1242
|%1.51
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.93
|ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
|207
|%0.87
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %98.50
|MOHAMMED OKUTAN
|2105
|%1.26
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER YILMAZ
|233
|%1.38
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÖNDER
|176
|%1.57
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÜR
|175
|%1.19
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜBRA KÖSE
|564
|%1.52
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TERME
Açılan Sandık Oranı %99.53
|AHMET KÖNEÇOĞLU
|865
|%1.90
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM DURMAZ
|703
|%1.33
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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