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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.27 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %94.06
YAKUP ÇELİK 185 %1.64 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL KARAGÜL 806 %2.56 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADRETTİN DOĞAN 141 %1.27 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULVAHAP AKSAKAL 144 %0.81 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT YILDIRIM 13 %0.13 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK 64 %0.58 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.23
MEHMET HAFİT ÖZKAN 85 %1.25 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAVAŞ DİLER 20 %0.29 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA MACİT 479 %2.81 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN ERKEM 1799 %2.35 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
VASFİ CAHİT TOHUMCU 233 %1.78 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ CORUH 13 %0.52 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %75.28
BEDİRHAN COŞKUN 19 %0.31 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %76.14
ABİDİN KÖSE 49 %0.73 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FUAT DEMİRCİ 89 %0.86 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALDEMİR 83 %1.71 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF KOLİKISA 1936 %2.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı