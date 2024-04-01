|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %94.06
|YAKUP ÇELİK
|185
|%1.64
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL KARAGÜL
|806
|%2.56
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADRETTİN DOĞAN
|141
|%1.27
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULVAHAP AKSAKAL
|144
|%0.81
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT YILDIRIM
|13
|%0.13
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK
|64
|%0.58
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.23
|MEHMET HAFİT ÖZKAN
|85
|%1.25
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAVAŞ DİLER
|20
|%0.29
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA MACİT
|479
|%2.81
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN ERKEM
|1799
|%2.35
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
|VASFİ CAHİT TOHUMCU
|233
|%1.78
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ CORUH
|13
|%0.52
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %75.28
|BEDİRHAN COŞKUN
|19
|%0.31
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %76.14
|ABİDİN KÖSE
|49
|%0.73
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FUAT DEMİRCİ
|89
|%0.86
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALDEMİR
|83
|%1.71
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF KOLİKISA
|1936
|%2.49
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