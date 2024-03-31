|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ABANA
Açılan Sandık Oranı %61.54
|MUSTAFA DÖNMEZ
|2
|%0.16
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %46.15
|HASİP YAZICIOĞLU
|0
|%0
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN BARLAS
|0
|%0
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %37.50
|MEHMET KAŞ
|2
|%0.29
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF YALÇIN
|0
|%0
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %97.14
|HASAN SOYUBELLİ
|12
|%0.18
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %87.50
|MUSTAFA MERT YILDIZ
|2
|%0.12
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %18.75
|YAKUP TOKAN
|2
|%0.34
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ ERDİL
|1
|%0.14
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|RAHMİ YAZICIOĞLU
|0
|%0
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|HASAN BAKAR
|8
|%0.46
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %50.00
|NİZAM KUVVET
|3
|%0.11
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİM ÖZ
|1
|%0.06
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %34.81
|HULUSİ ÖZBEK
|88
|%0.40
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ALAMEHMET
|3
|%0.17
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %62.50
|FAHRİ GÜLENÇ
|0
|%0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %85.71
|YÜKSEL CANPULAT
|3
|%0.17
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|0
|%0
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %27.63
|MUZAFFER KARAKOÇ
|31
|%0.68
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