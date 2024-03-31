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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.83
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.40 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.10
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %61.54
MUSTAFA DÖNMEZ 2 %0.16 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %46.15
HASİP YAZICIOĞLU 0 %0 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN BARLAS 0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %37.50
MEHMET KAŞ 2 %0.29 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF YALÇIN 0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %97.14
HASAN SOYUBELLİ 12 %0.18 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %87.50
MUSTAFA MERT YILDIZ 2 %0.12 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %18.75
YAKUP TOKAN 2 %0.34 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ ERDİL 1 %0.14 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %28.57
RAHMİ YAZICIOĞLU 0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
HASAN BAKAR 8 %0.46 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %50.00
NİZAM KUVVET 3 %0.11 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİM ÖZ 1 %0.06 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %34.81
HULUSİ ÖZBEK 88 %0.40 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ALAMEHMET 3 %0.17 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %62.50
FAHRİ GÜLENÇ 0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %85.71
YÜKSEL CANPULAT 3 %0.17 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %85.00
0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %27.63
MUZAFFER KARAKOÇ 31 %0.68 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı