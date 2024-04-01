|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞİT ÇELİK
|114
|%0.64
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÖZTÜRK
|14
|%0.22
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YILMAZ
|709
|%0.95
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÖZÇOBAN
|92
|%0.47
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEBBAR DİNÇ
|225
|%1.12
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ SAĞÇETİN
|3819
|%1.00
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %98.34
|MEHMET HAYRİ KAMALI
|4510
|%1.33
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ KARAKAYA
|33
|%0.27
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