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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.38 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.23
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞİT ÇELİK 114 %0.64 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÖZTÜRK 14 %0.22 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YILMAZ 709 %0.95 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÖZÇOBAN 92 %0.47 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEBBAR DİNÇ 225 %1.12 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ SAĞÇETİN 3819 %1.00 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %98.34
MEHMET HAYRİ KAMALI 4510 %1.33 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ KARAKAYA 33 %0.27 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı