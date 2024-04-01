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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.24
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.61 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.44
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇİFTÇİ 31 %0.53 Detay
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEHMUS DİLZAN EKMEN 706 %18.58 Detay
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED İKBAL KARTAL 11 %0.43 Detay
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHMİ YAŞAR 35 %0.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ONAT 1152 %0.61 Detay
SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMA UÇAR 1980 %27.92 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
ÜMİT YEŞİLKAYA 19 %1.28 Detay
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
SİRAÇ YEŞİLKAYA 0 %0 Detay
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER DEDEBEK 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHALİM BEYAZ 0 %0 Detay
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
ATİLA ÇETİNKAYA 272 %45.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı