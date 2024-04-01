|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇİFTÇİ
|31
|%0.53
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEHMUS DİLZAN EKMEN
|706
|%18.58
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED İKBAL KARTAL
|11
|%0.43
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ YAŞAR
|35
|%0.26
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ONAT
|1152
|%0.61
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SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMA UÇAR
|1980
|%27.92
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
|ÜMİT YEŞİLKAYA
|19
|%1.28
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
|SİRAÇ YEŞİLKAYA
|0
|%0
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER DEDEBEK
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHALİM BEYAZ
|0
|%0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ATİLA ÇETİNKAYA
|272
|%45.26
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