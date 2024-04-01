|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÜNAL
|0
|%0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHLİS AKTAŞ
|12
|%0.60
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAĞMUR KARAKURT
|4
|%0.18
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ZORLU
|10
|%0.22
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL SAYLAM
|34
|%0.28
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|537
|%0.76
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY ŞAHAN
|29
|%0.36
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|ABDULLAH ERDOĞAN
|42
|%8.94
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KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT ÇİĞCİ
|0
|%0
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ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TANKULU
|0
|%0
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