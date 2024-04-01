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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.80 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.51
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
MAHMUT ŞAN 479 %1.63 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %94.05
ABDULHADİ BÜK 625 %0.50 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %97.08
ALİ AVCI 94 %0.16 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %98.77
ZEKERİYA EĞE 412 %2.22 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %98.14
ADNAN MANSUROĞLU 91 %0.13 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL OLĞUN 1360 %1.97 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MANSUR KILAÇ 325 %1.34 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %64.18
MUSTAFA YAVŞALAK 90 %0.48 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABAHADDİN ÇINAR 505 %0.42 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %98.78
ATİLA EROL 550 %1.06 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
MAHMUT ARAL 45 %0.64 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP BAYSAL 7426 %30.93 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.75
KASIM ALKURTAR 284 %0.64 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.92
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %94.29
SERDAR GÖNÜLTAŞ 265 %1.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı