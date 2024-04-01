|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
|MAHMUT ŞAN
|479
|%1.63
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %94.05
|ABDULHADİ BÜK
|625
|%0.50
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %97.08
|ALİ AVCI
|94
|%0.16
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %98.77
|ZEKERİYA EĞE
|412
|%2.22
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %98.14
|ADNAN MANSUROĞLU
|91
|%0.13
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL OLĞUN
|1360
|%1.97
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MANSUR KILAÇ
|325
|%1.34
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %64.18
|MUSTAFA YAVŞALAK
|90
|%0.48
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABAHADDİN ÇINAR
|505
|%0.42
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %98.78
|ATİLA EROL
|550
|%1.06
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|MAHMUT ARAL
|45
|%0.64
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP BAYSAL
|7426
|%30.93
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.75
|KASIM ALKURTAR
|284
|%0.64
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.92
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %94.29
|SERDAR GÖNÜLTAŞ
|265
|%1.22
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