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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.84 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.25
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHLİS DEMİRELLİ 266 %4.90 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KARA 156 %0.69 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM KOCADAĞ 15 %0.14 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL KORKMAZ 494 %0.84 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERGEN DOĞRU 17 %0.95 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
EMİN AKBULUT 7 %0.28 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
NECATİ SELİM 48 %1.05 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
CELAL KURNAZ 8 %0.56 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
BURAK DOĞRU 5 %2.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı