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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.51 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.58
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ULUDAĞ 40 %2.03 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER BOYACI 124 %0.93 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL GÜLEN 473 %17.14 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM İLGÜ 4 %0.62 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ÖZÇELİK 25 %0.77 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA SAYIN 520 %0.51 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TELAT VELİ 11 %0.37 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNAL GÜNGÖR 5 %0.34 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM NARİN 637 %23.22 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET KALAFAT 8 %0.70 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM EMRE 21 %1.25 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYTULLAH KOCA 7 %0.44 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı