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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.92
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%61.68
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%6.73 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.84
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR YILMAZ 6 %0.55 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %44.44
ERDOĞAN ÇELİK 2 %0.25 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
PEMBEGÜL KINAT 13 %0.59 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %6.67
MEHMET KÜNKÜL 1 %0.36 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %81.08
BİLAL BULANIK 104 %1.64 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İMAM KIRĞIZ 5 %0.19 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %78.57
MUHAMMED ZAHİT AKALIN 1897 %22.38 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ATEŞ 16 %0.54 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %91.39
ABDULLAH AKIN 10588 %6.73 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %92.00
HASAN MEYDANOĞLU 97 %2.06 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
NURULLAH DENİZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
ŞAFAK ÇELİK 36 %1.35 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BULANIK 0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
AHMET BAYRAK 0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
MEHMET İLTER 16 %3.04 Detay
MOLLAKENDİ Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ YILMAZ 935 %44.25 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN AYDIN 0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
MUHAMMED YALÇIN 0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
AYDIN ALBAYRAK 17 %3.50 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %10.00
MUHAMMET AÇIK 7 %1.92 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı