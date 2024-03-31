|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR YILMAZ
|6
|%0.55
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %44.44
|ERDOĞAN ÇELİK
|2
|%0.25
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PEMBEGÜL KINAT
|13
|%0.59
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %6.67
|MEHMET KÜNKÜL
|1
|%0.36
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %81.08
|BİLAL BULANIK
|104
|%1.64
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İMAM KIRĞIZ
|5
|%0.19
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %78.57
|MUHAMMED ZAHİT AKALIN
|1897
|%22.38
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ATEŞ
|16
|%0.54
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %91.39
|ABDULLAH AKIN
|10588
|%6.73
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PALU
Açılan Sandık Oranı %92.00
|HASAN MEYDANOĞLU
|97
|%2.06
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|NURULLAH DENİZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
|ŞAFAK ÇELİK
|36
|%1.35
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BULANIK
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|AHMET BAYRAK
|0
|%0
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|MEHMET İLTER
|16
|%3.04
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ YILMAZ
|935
|%44.25
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN AYDIN
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|MUHAMMED YALÇIN
|0
|%0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
|AYDIN ALBAYRAK
|17
|%3.50
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %10.00
|MUHAMMET AÇIK
|7
|%1.92
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