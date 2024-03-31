|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %84.51
|MUSTAFA SARIKAYA
|10
|%0.06
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.00
|BUSE KIVILCIM
|2
|%0.21
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH AKSU
|0
|%0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %54.33
|AHMET BİLGİN
|123
|%0.30
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %81.00
|MEHMET METİN DURSUN
|17
|%0.04
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.00
|SEVDA ÇOKTAN
|3
|%0.64
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN KİVLİ
|2
|%0.03
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %70.27
|ONUR KOÇAK
|8
|%0.12
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|DAVUT SADOĞLU
|0
|%0
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %57.14
|MUHAMMED BERK ŞİŞLİ
|3
|%0.32
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|YUSUF BERBER
|8
|%0.23
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %40.00
|ABDULLAH OKUYUCU
|3
|%0.31
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET FURKAN KILIÇOĞLU
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET DEMİRYÜREK
|3
|%0.14
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN AY
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|EVRİM OKTAY
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH GÜLYİYEN
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FIRAT AKSOY
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|SADULLAH DEMİRCİ
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.57
|NURİCAN KUTOĞLU
|1
|%0.30
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL İPEK
|0
|%0
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