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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.97
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.30
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %84.51
MUSTAFA SARIKAYA 10 %0.06 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.00
BUSE KIVILCIM 2 %0.21 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH AKSU 0 %0 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %54.33
AHMET BİLGİN 123 %0.30 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %81.00
MEHMET METİN DURSUN 17 %0.04 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.00
SEVDA ÇOKTAN 3 %0.64 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN KİVLİ 2 %0.03 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %70.27
ONUR KOÇAK 8 %0.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
DAVUT SADOĞLU 0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %57.14
MUHAMMED BERK ŞİŞLİ 3 %0.32 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
YUSUF BERBER 8 %0.23 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %40.00
ABDULLAH OKUYUCU 3 %0.31 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET FURKAN KILIÇOĞLU 0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET DEMİRYÜREK 3 %0.14 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN AY 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
EVRİM OKTAY 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH GÜLYİYEN 0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FIRAT AKSOY 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
SADULLAH DEMİRCİ 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %28.57
NURİCAN KUTOĞLU 1 %0.30 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL İPEK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı