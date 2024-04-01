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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.24
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.63 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.54
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YILDIZ 90 %1.24 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %83.87
RAMAZAN BAŞ 170 %1.33 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR AYDIN 5 %0.60 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
TAHİR ŞAHİN 109 %2.58 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ÇAKIR 29 %1.21 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ŞEKER 81 %0.67 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARBAROS BALTACI 191 %0.63 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN ŞAHİN 5 %0.56 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÖZGEN 18 %0.46 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı