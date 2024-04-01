|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YILDIZ
|90
|%1.24
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %83.87
|RAMAZAN BAŞ
|170
|%1.33
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR AYDIN
|5
|%0.60
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
|TAHİR ŞAHİN
|109
|%2.58
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ÇAKIR
|29
|%1.21
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ŞEKER
|81
|%0.67
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARBAROS BALTACI
|191
|%0.63
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN ŞAHİN
|5
|%0.56
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÖZGEN
|18
|%0.46
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