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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:15
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.19
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.99 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.90
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SÖYLER 11 %0.36 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SOYDAN KIZMAZ 6 %0.44 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL DELEN 21 %1.52 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN KOYUN 30 %0.95 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DALYEN AKTEPE 4 %0.45 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HAMAMCI 102 %1.56 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÜLER 106 %0.70 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF PEKTAŞ 17 %0.53 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.64
AHMET SUNAR 1354 %0.99 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR DEMİR 3 %0.16 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %97.22
HASAN ÖZBAL 74 %0.45 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %99.42
FATİH BOZAN 1488 %3.50 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
İSMAİL SARAÇ 3 %0.40 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
MURAT UYAR 1 %0.16 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
MEHMET DALLI 4 %0.71 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
İSA EFE 6 %2.62 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
CELALETTİN ŞEHİR 0 %0 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
ŞAHİN YARIM 8 %0.53 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
NURETTİN ZEYTİN 4 %0.38 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET POYRAZ 0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF SARI 8 %0.59 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
SALİM AKTAŞ 3 %1.62 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
FATİH YİĞİT 6 %0.72 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
MUHAMMED FATİH ŞAHİN 0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
İSMAİL DOLMA 46 %3.32 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
DURSUN ÇETİN 16 %0.75 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
HALİL SAPMAZ 5 %0.78 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı