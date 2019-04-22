Her mutfakta bulunan, sofraları renklendiren sebze ve meyveler, şifa dağıtıyor. Paketli ve trans yağ içeren besinlerin haricinde toprakta büyüyen besinler, hastalıklarla mücadelede vücudun yardımına koşuyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Sağlıklı ve uzun bir hayat için toprakta yetişen besinlerin tüketilmesini öneriyor. Şu bilgileri veriyor:
AĞIZ KOKUSUNA MAYDANOZ OLUN
C vitamini, iyot ve demir bakımından zengin olan maydanoz, kanseri önlemeye yardımcı oluyor. Kan şekerini dengeleyici etkisi sayesinde diyabete karşı koruyor. Nefesi ferahlatan maydanoz, ağız kokusunu bitiriyor. Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olan maydanozun diğer faydaları şöyle özetleniyor:
Vücuttaki kan şekeri seviyesini dengeler. Şeker hastalığına karşı korur.
Karaciğerdeki toksinlerin zararlı etkilerini azaltır.
Kanser düşmanıdır. Kötü huylu tümörlerin küçülmesine yardımcı olur.
BÖBREKLERİN LEZZETLİ İLACI...
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyan muz, lifli yapısı ile sindirimi hızlandırıyor. Kan şekerinin yükselmesini önleyen muz, kansere karşı koruma sağlıyor. Yüksek tansiyonu düşüren sarı mucize, felç riskini azaltıyor. Vücuttaki siğillerin iyileşmesine yardımcı olduğuna inanılan muz, enfeksiyonları bitiriyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Asitlere karşı mideyi korur.
Sindirimin çalışmasını düzenler. İshal rahatsızlığını bitirir.
Haftada 4-6 adet muz tüketmek, böbrek kanserine yakalama riskini, yüzde 50 oranında azaltır.
AKCİĞERİ TEMİZLER
Antioksidan deposu nane, güzel kokusu ile gönülleri çalıyor. Sindirime yardımcı olan bu bitki; hazımsızlık, gaz, kramp, ishal ve kusma gibi bağırsak sendromlarını azaltıyor. Diş ağrısını hafifleten, öksürüğü kesen nanenin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Kanserle mücadele eder. Kötü huylu hücreleri küçültür.
Akciğer kanserinin doğal ilacıdır. Antioksidan etkisiyle akciğerleri temizler.
İngiltere'deki araştırmaya göre nane, sindirimi destekler. Mide bulantısını engeller. Bağırsakları korur.
Solunum yollarını rahatlatır. Nefesi açar.
Böbrek taşlarının oluşmasını engeller.
NARLA GÜÇLÜ KEMİKLER
İçerdiği vitaminler ile vücuda güç veren nar, hastalıklara savaş açıyor. Yeşil çaydan üç kat daha fazla antioksidan içeren nar, kalbi koruyor. Kansere kalkan oluyor. Mide hastalıklarından koruyan ve ishali iyileştiren bu meyvenin sağlığa olan diğer faydaları şöyle özetleniyor:
Dolaşım sistemini güçlendirir. Kalbi korur.
Meme kanserine karşı koruma sağlar. Kötü huylu hücreleri yok eder.
Hipertansiyonu düşürür. Çarpıntıyı azaltır.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
HAYAT KURTARAN BESİNLER - DR. DAVİD GROTTO
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: PAZIYLA KESKİN GÖZLER
AĞIZ KOKUSUNA MAYDANOZ OLUN
C vitamini, iyot ve demir bakımından zengin olan maydanoz, kanseri önlemeye yardımcı oluyor. Kan şekerini dengeleyici etkisi sayesinde diyabete karşı koruyor. Nefesi ferahlatan maydanoz, ağız kokusunu bitiriyor. Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olan maydanozun diğer faydaları şöyle özetleniyor:
Vücuttaki kan şekeri seviyesini dengeler. Şeker hastalığına karşı korur.
Karaciğerdeki toksinlerin zararlı etkilerini azaltır.
Kanser düşmanıdır. Kötü huylu tümörlerin küçülmesine yardımcı olur.
BÖBREKLERİN LEZZETLİ İLACI...
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyan muz, lifli yapısı ile sindirimi hızlandırıyor. Kan şekerinin yükselmesini önleyen muz, kansere karşı koruma sağlıyor. Yüksek tansiyonu düşüren sarı mucize, felç riskini azaltıyor. Vücuttaki siğillerin iyileşmesine yardımcı olduğuna inanılan muz, enfeksiyonları bitiriyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Asitlere karşı mideyi korur.
Sindirimin çalışmasını düzenler. İshal rahatsızlığını bitirir.
Haftada 4-6 adet muz tüketmek, böbrek kanserine yakalama riskini, yüzde 50 oranında azaltır.
AKCİĞERİ TEMİZLER
Antioksidan deposu nane, güzel kokusu ile gönülleri çalıyor. Sindirime yardımcı olan bu bitki; hazımsızlık, gaz, kramp, ishal ve kusma gibi bağırsak sendromlarını azaltıyor. Diş ağrısını hafifleten, öksürüğü kesen nanenin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Kanserle mücadele eder. Kötü huylu hücreleri küçültür.
Akciğer kanserinin doğal ilacıdır. Antioksidan etkisiyle akciğerleri temizler.
İngiltere'deki araştırmaya göre nane, sindirimi destekler. Mide bulantısını engeller. Bağırsakları korur.
Solunum yollarını rahatlatır. Nefesi açar.
Böbrek taşlarının oluşmasını engeller.
NARLA GÜÇLÜ KEMİKLER
İçerdiği vitaminler ile vücuda güç veren nar, hastalıklara savaş açıyor. Yeşil çaydan üç kat daha fazla antioksidan içeren nar, kalbi koruyor. Kansere kalkan oluyor. Mide hastalıklarından koruyan ve ishali iyileştiren bu meyvenin sağlığa olan diğer faydaları şöyle özetleniyor:
Dolaşım sistemini güçlendirir. Kalbi korur.
Meme kanserine karşı koruma sağlar. Kötü huylu hücreleri yok eder.
Hipertansiyonu düşürür. Çarpıntıyı azaltır.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
HAYAT KURTARAN BESİNLER - DR. DAVİD GROTTO
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: PAZIYLA KESKİN GÖZLER
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