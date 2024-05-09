Milyonlarca ARAÇ sahibi dikkat! Trafik sigortası artış oranı açıklandı! Prim artışı hesabı..

Türkiye'de araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme daha yaşandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası primlerinde Haziran ayı için azami artış oranını belirledi. Buna göre, zorunlu trafik sigortası primlerinde Haziran ayında uygulanacak azami artış oranı yüzde 3,25 olarak açıklandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası prim artışlarını belirleyen endekslerin yanı sıra diğer faktörleri de dikkate alarak Haziran ayı için azami prim artış oranını açıkladı. Buna göre, zorunlu trafik sigortası primlerinde Haziran ayında uygulanacak azami prim artışı yüzde 3,25 olarak belirlendi.

Zorunlu trafik sigortası prim artışı, çeşitli faktörlerin bir araya getirilmesiyle hesaplanmaktadır. Bu faktörler arasında asgari ücret endeksi, yedek parça fiyatları, bakım-onarım maliyetleri ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri bulunmaktadır. SEDDK, bu faktörleri titizlikle değerlendirerek her ay için azami prim artış oranını belirlemektedir.

Yayımlanan genelgeye göre, 2023/31 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge ile, 2024 yılı Mayıs ayında uygulanan azami primler, 2024 yılı Haziran ayı için yüzde 3,25 artırılarak uygulanacak. Bu adımın amacı, sigorta primlerindeki dengeli bir artışın sağlanması ve sürücülerin maliyetlerinin kontrol altında tutulmasıdır.