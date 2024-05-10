Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Bedriye Kılıç'ı canice öldüren Tayfur Kılıç’tan pişkin savunma! Çıldırmamak elde değil

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ı eşi Tayfur Kılıç'ın boğarak uçurumdan attı ortaya çıktı. Bedriye Kılıç'ın cansız bedeni hala bulunamazken cani koca Müge Anlı ve Tatlı Sert'te suçunu itiraf etti. Müge Anlı, bugün (10 Mayıs) olaya dair çarpıcı gelişmeleri aktardı. Kılıç'ın yargılanmasına devam edildiğini söyleyen Anlı, duruşmada söz alan Tayfur Kılıç'ın ifadesini okudu. İfadede yer alan detaylar kan dondurdu...
Konya Akşehir'de, 6 Temmuz 2023 tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan günlerce haber alınamadı. Genç kadının kaybında şüphelerin odağındaki isim ise Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'tı.Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı olayda, kan donduran detaylar canlı yayın esnasında ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp uçurumdan attığını itiraf etti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.
CESEDİN BULUNMASI İÇİN YENİDEN ARAMA YAPILDI
Müge Anlı, Bedriye Kılıç'ın babası Oktay Er'in mahkemeye verdiği dilekçe üzerine Engili Kempes Mevkisi'nde eğitimli kadavra köpeği eşliğinde polis ve jandarma tarafından yeniden arama yapıldığını söyledi. Anlı, "Ancak yapılan çalışma sonucu Bedriye Kılıç'a ait herhangi bulguya rastlanılmadı" dedi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Anlı, dün (9 Mayıs) davanın 4. duruşmasının görüldüğünü belirtti. Samsun'daki cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanan Tayfur Kılıç, eşini öldürmediğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.