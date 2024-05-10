Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Bedriye Kılıç'ı canice öldüren Tayfur Kılıç’tan pişkin savunma! Çıldırmamak elde değil

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz 2023 tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan günlerce haber alınamadı. Genç kadının kaybında şüphelerin odağındaki isim ise Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'tı.Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı olayda, kan donduran detaylar canlı yayın esnasında ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp uçurumdan attığını itiraf etti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.

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CESEDİN BULUNMASI İÇİN YENİDEN ARAMA YAPILDI

Müge Anlı, Bedriye Kılıç'ın babası Oktay Er'in mahkemeye verdiği dilekçe üzerine Engili Kempes Mevkisi'nde eğitimli kadavra köpeği eşliğinde polis ve jandarma tarafından yeniden arama yapıldığını söyledi. Anlı, "Ancak yapılan çalışma sonucu Bedriye Kılıç'a ait herhangi bulguya rastlanılmadı" dedi.