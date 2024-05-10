Hadise’nin O Ses Türkiye’deki yarışmacısı Eurovision'a katıldı! Nutsa Buzaladze’yi gören Hadise: Şaka mı?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye yarışmasında uzun bir süre jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yarışmacılarından Nutsa Buzaladze Eurovision'a katıldı. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Gürcistan'ı temsil edecek olan Nutsa'ya Hadise'den torum gecikmedi. Şaşkınlığını dile getiren ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyayı sallarken Nutsa Buzaladze'nin değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...