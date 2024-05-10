Hadise’nin O Ses Türkiye’deki yarışmacısı Eurovision'a katıldı! Nutsa Buzaladze’yi gören Hadise: Şaka mı?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye yarışmasında uzun bir süre jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yarışmacılarından Nutsa Buzaladze Eurovision'a katıldı. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Gürcistan'ı temsil edecek olan Nutsa'ya Hadise'den torum gecikmedi. Şaşkınlığını dile getiren ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyayı sallarken Nutsa Buzaladze'nin değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Nutsa Buzaladze, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye yarışmasına 2015 yılında katıldı ve Hadise'nin takımında yer aldı.
Hadise'yle düet yapıp onun takımına giren Nutsa yarışmadan uzun bir süre sonra Eurovision'da ortaya çıktı.
HADİSE'DEN TAM DESTEK
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Gürcistan'ı temsil edecek olan Nutsa'ya en büyük destek eski takım kaptanı Hadise'den geldi.