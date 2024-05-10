10 Mayıs MEBBİS (personel.meb.gov.tr) proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları 2024! İsim isim liste

BAŞVURULAR TAMAMLANDI

Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.