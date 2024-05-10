10 Mayıs MEBBİS (personel.meb.gov.tr) proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları 2024! İsim isim liste

MEB'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 10 Mayıs MEBBİS (personel.meb.gov.tr) proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
BAŞVURULAR TAMAMLANDI
Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.
PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına ilişkin başvurular 3 - 6 Mayıs 2024 tarihlerinde yapıldı.