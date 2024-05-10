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10 Mayıs MEBBİS (personel.meb.gov.tr) proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları 2024! İsim isim liste

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, proje okullarına yapılan öğretmen atama sonuçları 10 Mayıs 2024 Cuma günü açıklanacak. Bu sonuçlar, atama sürecine katılan öğretmen adayları ve eğitim camiası tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Proje okullarında görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin nitelikli bir eğitim almasına katkı sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 14:19 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 14:20
10 Mayıs MEBBİS personel.meb.gov.tr proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları 2024! İsim isim liste

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MEB'e bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 10 Mayıs MEBBİS (personel.meb.gov.tr) proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

BAŞVURULAR TAMAMLANDI

Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.

PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına ilişkin başvurular 3 - 6 Mayıs 2024 tarihlerinde yapıldı.

Başvurular 7 Mayıs'ta İl Millî Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra, sonuçlar 10 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

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