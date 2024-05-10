Müge Anlı'da 52 yaşındaki Şaban Ataş aranıyor! Yakın arkadaşından hayrete düşüren açıklama: Hem kadınla hem kızıyla birlikte oldu

2

Bahri Ataş, Emine Hanım'ın 25 Mart'ta kendisini arayarak, Şaban'ın 22 Mart'ta işe gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediğini aktardı. Ataş, " Emine Hanım bana Şaban'ın üzerinde 25-30 bin lira para olduğunu söyledi. Kuzenimin yakın arkadaşı Burhanettin ile Emine arasında çıkan dedikodular vardı."dedi.