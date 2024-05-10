Müge Anlı'da 52 yaşındaki Şaban Ataş aranıyor! Yakın arkadaşından hayrete düşüren açıklama: Hem kadınla hem kızıyla birlikte oldu

Müge Anlı'da okuyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bahri Ataş, kayıp amcaoğlu 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı bulmak için Müge Anlı stüdyosuna geldi. Bahri Ataş, Şaban Ataş'ın kaybında oğlu Mert ve formaliteden boşandığını iddia ettiği eşi Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Yayına bağlanan izleyiciler Emine'nin Şaban'ın yakın arkadaşı Burhanettin ile ilişkisi olduğunu söyledi. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Burhanettin, Şaban'ın kadın düşkünü olduğunu söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç bir olay yaşandı. 52 yaşındaki Şaban Ataş, Muğla'nın Fethiye ilçesi Seydikemer beldesinden ortadan kayboldu.
Kayıp Şaban Ataş'ın amcaoğlu Bahri Ataş, soluğu Müge Anlı'da aldı.
Bahri Ataş, Emine Hanım'ın 25 Mart'ta kendisini arayarak, Şaban'ın 22 Mart'ta işe gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediğini aktardı. Ataş, " Emine Hanım bana Şaban'ın üzerinde 25-30 bin lira para olduğunu söyledi. Kuzenimin yakın arkadaşı Burhanettin ile Emine arasında çıkan dedikodular vardı."dedi.
Bahri Ataş, Şaban'ın kaybolmasında Burhanettin ve Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Şaban Bey'in eski eşi Emine ve oğlu Mert haklarında çıkan iddialara yanıt vermek üzere yayına katıldı.