Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in yakışıklı oğluna bakın! Babasının kopyası! Kübra Siyahdemir ile 4 yıllık evliliği bitmişti

ATV'de yayınlanan ve İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getiren Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, geçen günlerde üzücü bir haberle gündeme geldi. 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine giren oyuncu Görkem Sevindik ile basketbolcu Kübra Siyahdemir'in sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Sevindik şimdi ise yakışıklı oğlu Marsel'le adından söz ettirdi. Marsel'i görenler hayran kalırken "Babasının oğlu", "Babasının kopyası" gibi yorumlarda bulundu. İşte Görkem Sevindik'in biricik oğlu...