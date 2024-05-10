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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in yakışıklı oğluna bakın! Babasının kopyası! Kübra Siyahdemir ile 4 yıllık evliliği bitmişti

ATV'de yayınlanan ve İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getiren Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, geçen günlerde üzücü bir haberle gündeme geldi. 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine giren oyuncu Görkem Sevindik ile basketbolcu Kübra Siyahdemir'in sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Sevindik şimdi ise yakışıklı oğlu Marsel'le adından söz ettirdi. Marsel'i görenler hayran kalırken "Babasının oğlu", "Babasının kopyası" gibi yorumlarda bulundu. İşte Görkem Sevindik'in biricik oğlu...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 12:47 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 12:58
Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in yakışıklı oğluna bakın! Babasının kopyası! Kübra Siyahdemir ile 4 yıllık evliliği bitmişti 1

Yer aldığı yapımlar ile sektörde başarılı işlere imza atan Görkem Sevindik, son olarak Ateş Kuşları dizisinde Ali karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in yakışıklı oğluna bakın! Babasının kopyası! Kübra Siyahdemir ile 4 yıllık evliliği bitmişti 2

Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Söz gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, geçen günlerde üzücü bir haberle gündeme geldi.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in yakışıklı oğluna bakın! Babasının kopyası! Kübra Siyahdemir ile 4 yıllık evliliği bitmişti 3

2020 yılında sade bir törenle dünyaevine giren oyuncu Görkem Sevindik ile basketbolcu Kübra Siyahdemir'in sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

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