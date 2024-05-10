Ataşehir’de iki kadın arasında saç saça baş başa yol kavgası! Kolonya şişesini başına vurdu... Arka planda ’husumet’ var

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobildekilerle yaya arasında yaşanan yol tartışması kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının katıldığı saç saça baş başa kavgada bir kişi yaralandı. Yaşanan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 8 Mayıs Çarşamba günü, saat 11.00 sıralarında, Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi.
İddialara göre; Nihal A. ile Pelinay T. arasında daha önce bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmıştı. Pelinay T., annesi Fatma T. ile otomobille cadde üzerinde ilerlediği sırada daha önce tartıştığı Nihal A. ile karşılaştı.
Fatma T., kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Nihal A.'nın önünü kesti. Yaşanan yol tartışması, bir anda saç saça baş başa kavga dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da katılınca ortalık bir anda karıştı.
Kavgaya karışan Nihal A.'nın kardeşi Sıla A., kolonya şisesiyle aldığı darbe sonucu başından yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekerken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sıla A. ambulansla hastane kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.