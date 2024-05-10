Ataşehir’de iki kadın arasında saç saça baş başa yol kavgası! Kolonya şişesini başına vurdu... Arka planda ’husumet’ var





"YOL TARTIŞMASINDAN KAVGA ÇIKTI"

Cadde üzerinde iş yeri bulunan Koray Serenoğlu, "Yol vermeden kavga çıktı. Çevredeki esnaf arkadaşlar araya girdi. Daha sonra bir daha kavga etmeye başladılar. Yakınları herhalde bir grup daha geldi kavgaya. Daha sonra polis ekipleri geldi" diye konuştu.



Başka bir görgü tanığı Sadican Dağdelen ise "Yol tartışması yaşandı. Yaya yolun karşısına geçmek istiyordu.Araçta sokağa girmek isteyince ayağını ezdi. Tartışma yaşandı. Bir anda tartışma kavgaya dönüştü. Anne ve kızı birlikte yayaya saldırdı. Bu sırada yayanın kardeşi geçiyormuş .O da kavgaya karşıtı. Kardeşi kafasından yaralandı. Yaralı kendilerini darp eden anne ve kızından şikayetçi oldu" dedi.

