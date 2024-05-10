T.C.

EMİRDAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, KARAYATAK Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 803 Parsel, Dosyada kesinleşmiş bilirkişi raporuna göre; taşınmazın üzerinde 1 samanlık, 1 ardiye, 1 ev ve besihane bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik olarak düz ve düze yakın eğimli (%0-2) bir yapıya sahiptir. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Afyonkarahisar-Ankara anayoluna 6.8 km ve Emirdağ İlçe Merkezine Belediyesine 14.76 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz idarenin elektrik, su, vb. hizmetlerinden yararlanır konumda bulunmakta olup ulaşımı kolaydır. Etrafından genellikle tek katlı ev, depo, samanlık vb. yapılar bulunmakta olup seyrek yapılaşmalar mevcuttur.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Karayatak Köyü

Yüzölçümü : 1.912 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 725.573,95 TL

KDV Oranı : Taşınmaz içerisinde mevcut arsa oranı, ev yapısı oranına %10 KDV, Samınlık yapısı, Ardiye Yapısı ve Besihane Yapısı oranlarına ise %20 KDV

Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, KARAYATAK Mahalle/Köy, İslam çayırı Mevkii, 667 Parsel, Dosyada kesinleşmiş bilirkişi raporuna göre; tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir ağaç, yapı ve müştemilat olmadığı görülmüştür. Toprak yapısı itibariyle orta profilli çevredeki su kuyuları vasıtasıyla sulanabilen tarım arazisidir. Taşınmaz topoğrafik olarak hafif eğimli eğimli (%1-4) bir yapıya sahiptir. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Karayatak Köyü merkezine 1.3 km, Afyonkarahisar-Ankara anayoluna 7.63 km ve Emirdağ İlçe Merkezine 16.20 km mesafede bulunmaktadır. taşınmaz kaydında Afyonkarahisar Kadastro Müdürlüğünün 22/06/2023 tarih ve 7280 yevmiye sayılı Emirdağ Ovası Koruma alanı içerisindedir beyanı tescil işlemleri sırasında terkin edilmeyecektir.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Karayatak Köyü

Yüzölçümü : 35.450 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 2.526.521,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 10:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 10:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, YENİKAPI Mahalle/Köy, Kocaerkaç Mevkii, 0 Ada, 438 Parsel, Dosyada kesinleşmiş bilirkişi raporuna göre; tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir ağaç, yapı ve müştemilat olmadığı görülmüştür. Toprak yapısı itibariyle orta profilli çevredeki su kuyuları vasıtasıyla sulanabilen tarım arazisidir. Taşınmaz topoğrafik olarak eğimli (%3-8) bir yapıya sahiptir. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Yenikapı Köyü merkezine 1.7 km, Yenikapı-Karayatak köy yoluna 1.14 km ve Emirdağ İlçe Merkezine 17.00 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz kaydında Afyonkarahisar Kadastro Müdürlüğünün Emirdağ Ovası Koruma alanı içerisinde bulunduğuna ilişkin beyanı mevcut olup, bu beyan taşınmaz kaydından terkin edilmeyecektir.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yenikapı Köyü

Yüzölçümü : 3.460 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 246.594,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : "Emirdağ Ovası Koruma alanı içerisinde bulunmaktadır" beyanı mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 10:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, YENİKAPI Mahalle/Köy, Kocaerkaç Mevkii, 0 Ada, 1630 Parsel, Dosyada kesinleşmiş bilirkişi raporuna göre; tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir ağaç, yapı ve müştemilat olmadığı görülmüştür. Toprak yapısı itibariyle orta profilli çevredeki su kuyuları vasıtasıyla sulanabilen tarım arazisidir. Taşınmaz topoğrafik olarak eğimli (%4-9) bir yapıya sahiptir. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Yenikapı Köyü merkezine 1.4 km, Yenikapı-Karayatak köy yoluna 804 m ve Emirdağ İlçe Merkezine 16.70 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında Afyonkarahisar Kadastro Müdürlüğünün Emirdağ Ovası Koruma alanı içerisindedir beyanı bulunmakta olup, bu beyan taşınmaz kaydından terkin edilmeyecektir.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yenikapı Köyü

Yüzölçümü : 23.655 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 1.685.891,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Emirdağ Ovası Koruma alanı içerisindedir beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 10:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 10:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, YENİKAPI Mahalle/Köy, Kocaarkaç Mevkii, 1632 Parsel, Kesinleşmiş kıymet takdiri raporuna göre;tarla vasıflı taşınmazın üzerinde herhangi bir ağaç, yapı ve müştemilat olmadığı görülmüştür. Toprak yapısı itibariyle orta profilli çevredeki su kuyuları vasıtasıyla sulanabilen tarım arazisidir. Taşınmaz topoğrafik hafif eğimli (%1-5) bir yapıya sahiptir. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Yenikapı Köyü merkezine 1.3 km, Yenikapı-Karayatak köy yoluna 700 m ve Emirdağ İlçe Merkezine 16.60 km mesafede bulunmaktadır. taşınmaz kaydında Afyonkarahisar kadastro müdürlüğünün 22/06/2023 tarih ve 7280 yevmiye sayılı Emirdağ ovası koruma alına içerisinde mevcut olduğuna ilişkin beyan tescil işlemlerinde terkin edilmeyecektir.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yenikapı köyü,

Yüzölçümü : 9.296 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 662.525,92 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 10:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 10:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02028604

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