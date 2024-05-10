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Fabrikada haşere skandalı! Yüz binlerce ekmekten fare kalıntısı çıktı: Şirketten skandal savunma

Japonya’da en çok tercih edilen ekmek markalarından birinde fare kalıntıları bulundu. Şirketten yapılan açıklamada ise “küçücük bir hayvanın” ekmeklerin içine nasıl girdiğinin araştırıldığı belirtildi. 100 binden fazla paket ekmek toplatılırken fare kalıntısının Japonya’daki ilk skandal olmadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 14:26 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 14:45
Fabrikada haşere skandalı! Yüz binlerce ekmekten fare kalıntısı çıktı: Şirketten skandal savunma

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Japonya'da dilimlenmiş beyaz ekmekte fare kalıntıları bulundu.

EKMEKTE FARE KALINTISI BULUNDU

Büyük bir Japon gıda tedarikçisi, bazı ekmeklerde fare kalıntılarının tespit edilmesi üzerine 100 binden fazla paketi toplatma ve müşterilere paralarını geri ödeme kararı aldı.

EKMEKLER TOPLATILIYOR

Son skandal ile Asya'nın ikinci büyük ekonomisini sarsan gıda güvenliği skandallarına bir yenisi daha eklendi. Pasco Shikishima Corporation, "küçük bir hayvanın" parçalarının iki paket dilimlenmiş ekmeğin içine nasıl girdiğini araştırdıklarını ve şu ana kadar ürünü tüketen kimsenin hastalanmadığını söyledi.

Şirket daha sonra CNN'e yaptığı açıklamada kalıntıların bir fareye ait olduğunu doğruladı. Şirketten yapılan açıklamada aynı fabrikada üretilen diğer ürünlerin toplatılacağı belirtildi.

Bir şirket sözcüsü ise toplatılan ürünlerin yurt dışında satılmadığını belirtti.

İLK SKANDAL DEĞİL! 100 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Fare kalıntısı Japonya'da son yıllarda yaşanan ilk skandal değil. Mart ayında Japon sağlık yetkilileri, birkaç kullanıcının ölümünün ardından büyük bir ilaç üreticisi olan Kobayashi Pharmaceutical tarafından üretilen üç besin takviyesinin geri çekilmesini istemişti. 100'den fazla kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında gıda tedarikçisi Warabeya Nichiyo, Tokyo'nun kuzeyindeki Saitama'da bulunan bir 7-Eleven marketinde satılan pirinç toplarının içinde iki hamamböceği vakası tespit edildiğini açıklamıştı.

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