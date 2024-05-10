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Mete Gazoz Almanya'da altın madalya için savaşacak!

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ve 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat ve dünya şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi verecek.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 15:57 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 16:59
Mete Gazoz Almanya’da altın madalya için savaşacak!

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Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, bireyselde 3 sporcu madalya finallerine yükseldi.

RAKİBİ SLOVEN

Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler'ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma'yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis'i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Mete, 12 Mayıs Pazar günü finalde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak.

Mete Gazo yine altın madalya istiyorMete Gazo yine altın madalya istiyor

HANEY'İN HEDEFİ BRONZ MADALYA

Makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun ile makaralı yay erkekler kategorisinde Emircan Haney ise bronz madalya maçına çıkacak. Milli okçular, dün klasik yay ile makaralı yay karışık takımda, iki bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı. Şampiyonada takımların yanı sıra yarın makaralı yay, 12 Mayıs Pazar günü ise klasik yay finalleri yapılacak.

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