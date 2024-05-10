20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 20 yılın en ciddi uyarısını yayımladı! NOAA'dan yapılan açıklamada Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'ya yaklaştığı ve jeomanyetik fırtınalara neden olacağı belirtildi. NOAA, bu durumun elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayımladı.
ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), dünya için kritik bir uyarı yayımladı.
2005 yılından bu yana ilk kez şiddetli bir jeomanyetik fırtına uyarısı yayımlayan NOAA, dünyanın her yerinde GP uydularının ve elektrik şebekelerinin yok olabileceğini belirtti.