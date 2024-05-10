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20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 20 yılın en ciddi uyarısını yayımladı! NOAA'dan yapılan açıklamada Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'ya yaklaştığı ve jeomanyetik fırtınalara neden olacağı belirtildi. NOAA, bu durumun elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayımladı.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 13:26 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 08:57
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı 1

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), dünya için kritik bir uyarı yayımladı.

20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı 2

2005 yılından bu yana ilk kez şiddetli bir jeomanyetik fırtına uyarısı yayımlayan NOAA, dünyanın her yerinde GP uydularının ve elektrik şebekelerinin yok olabileceğini belirtti.

20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı 3

20 YILIN UYARISI VERİLDİ: GÜNEŞ FIRTINASI DÜNYA'YI SARACAK

ABD ajansı, şiddetli Güneş fırtınasının bugün Dünya'ya ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

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