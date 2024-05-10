20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 20 yılın en ciddi uyarısını yayımladı! NOAA'dan yapılan açıklamada Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'ya yaklaştığı ve jeomanyetik fırtınalara neden olacağı belirtildi. NOAA, bu durumun elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayımladı.