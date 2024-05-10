Süper Lig'in eski yıldızlarının yeni meslekleri herkesi şaşırttı! Öyle işleri var ki duyanlar kulaklarına inanamadı

Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı Süper Lig 'de hangi dev takımın ipi göğüsleyeceği merakla bekleniyor. İki kulübün yanı sıra farklı takımlarda forma giyen ve şu an mesleklerini futbol alanında sürdürmeyen eski yıldızlar her zaman ilgi görüyor. Bazıları statlara gelip maç dahi izleyerek taraftarlarla buluşuyor. Son 20 senede futboldan emekli olan isimlerin yeni meslekleri de görenleri şaşırtabiliyor.

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Elbette tüm oyuncular bu listede yok. Bazılarının izine ulaşılamıyor kimi özel hayatını herkesten gizli yaşıyor veya bilgi vermemeyi tercih ediyor. Dört büyük takımlar ve diğer kulüplerimizde ön plana çıkıp damga vuran ve şu an farklı mesleklerle uğraşan futbolcuların yeni işleri...