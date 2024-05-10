SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Süper Lig'in eski yıldızlarının yeni meslekleri herkesi şaşırttı! Öyle işleri var ki duyanlar kulaklarına inanamadı

Trendyol Süper Lig'e son yıllarda birçok yabancı ayak bastı. Yıldız isimler de geldi sessiz sedasız havalimanına inen de oldu. Kimi performansıyla dünyanın önemli takımlarından birine imza attı kimi de herhangi bir varlık gösteremeden Türkiye'den ayrıldı. Şu anda aktif olarak futbolculuk yapmayan eski oyuncuların hayata atıldıkları bazı alanlar görenleri hayrete düşürüyor.

Burak Zihni Burak Zihni takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 15:53 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 17:36
Süper Lig’in eski yıldızlarının yeni meslekleri herkesi şaşırttı! Öyle işleri var ki duyanlar kulaklarına inanamadı 1

Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı Süper Lig'de hangi dev takımın ipi göğüsleyeceği merakla bekleniyor. İki kulübün yanı sıra farklı takımlarda forma giyen ve şu an mesleklerini futbol alanında sürdürmeyen eski yıldızlar her zaman ilgi görüyor. Bazıları statlara gelip maç dahi izleyerek taraftarlarla buluşuyor. Son 20 senede futboldan emekli olan isimlerin yeni meslekleri de görenleri şaşırtabiliyor.

Süper Lig’in eski yıldızlarının yeni meslekleri herkesi şaşırttı! Öyle işleri var ki duyanlar kulaklarına inanamadı 2

Elbette tüm oyuncular bu listede yok. Bazılarının izine ulaşılamıyor kimi özel hayatını herkesten gizli yaşıyor veya bilgi vermemeyi tercih ediyor. Dört büyük takımlar ve diğer kulüplerimizde ön plana çıkıp damga vuran ve şu an farklı mesleklerle uğraşan futbolcuların yeni işleri...

Süper Lig’in eski yıldızlarının yeni meslekleri herkesi şaşırttı! Öyle işleri var ki duyanlar kulaklarına inanamadı 3

Abel Xavier - Antrenör

SON DAKİKA