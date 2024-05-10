Rezan Epözdemir’den şoke eden iddia: Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinin raporunu hazırlayan kişi trafik polisi

Garipoğlu, Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda F Blok F3 Alt koğuşunda kalıyordu. Koğuşta 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer alıyordu. Kameralar, özel yaşam alanı olan bölmeler ve mutfağı görmüyordu, sadece bölmelere giriş çıkış, koğuş dışı ile içinin koridor kısmı ve mutfakla bağlantısı bulunan avluyu gösteriyordu. ANNE-BABAYLA 1 SAATLİK GÖRÜŞME

9 Ekim'de sabah sayımını saat 08.11'de veren Garipoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle anne ve babasıyla 10.50'den 11.42'ye 'açık görüş'te bir araya geldi.

AKŞAM SAYIMINI VERDİ

Garipoğlu öğle yemeğini yedi ve bir süre avluda dolaştı. 14.30'da tekrar koğuşa geçti ve mazgaldan verilen yemeği yedi. 20.07'de ise akşam sayımını verdi. Gardiyanlar koğuşu en son, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece saat 01.50'de mazgaldan bakarak kontrol etti. Garipoğlu o esnada mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Kapıya gelen gardiyanlara başını uzatarak cevap verdi. İfadeler ve görüntüler bu olay örgüsüyle örtüştü.

TABUREYİ ALDI KAPIYI KAPATTI

Son kontrolün ardından gece uzun bir süre koridorda volta atan Garipoğlu saat 03.14'te koridorda bulunan tabureyi aldı ve 3'üncü bölmeye geçip kapısını kapattı. İddiaya göre bir daha da canlı olarak dışarıya çıkmadı. Bu esnada kamera kayıtlarına göre, avlu, iç ve dış koridor görüntülerinde koğuşa giren, çıkan kimse yoktu. 10 Ekim sabahı gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofmanla yerde buldu.

Ancak ölen kişinin Cem Garipoğlu olmayacağına yönelik çeşitli iddialar zaman zaman basında ve kamuoyunda sık sık yankı buldu. Bu durum üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti fakat bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi. DOSYAYA BİLİRKİŞİ ATANDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atandı. GÖRÜNTÜLERİ İNCELEYEN KİŞİ TRAFİK POLİSİ Mİ?

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddiası ise olaya yeni bir boyut kazandırdı. AVUKATTAN YENİ İDDİA! BELGE YAYIMLADI

Konuyla ilgili olarak Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir bilirkişinin trafik polisi olduğuna dair bir belge yayınladı.