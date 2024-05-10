Büyük kolaylık! Masrafsız komisyonsuz... 7 kamu bankası tek ATM’de toplandı

"TAM PROJESİYLE ÜYELER MASRAFSIZ VE KOMİSYONSUZ İŞLEM YAPABİLECEK"

Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Hakseven ise 2000'li yılların başından itibaren hızla gelişen ödeme sistemlerinin, yeni iş modelleri ile günlük hayatta önemli bir yer edindiği ifade etti.

Mobil bankacılık ve dijital kanalların aktif kullanımına dikkati çeken Akseven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum zaman ve para maliyetlerine etki etmiştir. Kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik bankacılık ve finans sektöründeki çabalar ATM ve pos cihazlarının ortak kullanımı gibi iş birliklerini ortaya çıkarmıştır. Ancak ATM'lerin ortak kullanımına yönelik bu işbirliklerinin müşteriye kurulan işlem setinin sınırlı olması ve yapılan işlemlerde diğer banka kart işlemlerinin düşük kalması sebebiyle arzu edilen seviyelerde gerçekleşmemiştir. Tüm kamu bankalarımızın işbirliği ve desteğiyle ülkemizdeki ve hatta dünyadaki tüm örnek uygulamalardan farklı olarak 7 kamu bankamızın ATM'lerin yer aldığı ortak bir ATM yazılımıyla yönetilen, müşterilerin para çekme, para yatırma ve bakiye sorma gibi temel fonksiyonlarla sınırlı kalmaksızın müşteri deneyimini değiştirmeden kendi bankasının işlem setiyle masrafsız ve komisyonsuz bir şekilde işlem yapabilmesine olanak sağlayan benzersiz bir yapı üzerinde çalışmış ve TAM projesini hayata geçirmiştir."