Bu sezon ligde beklentileri karşılayamayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş ile Trabzonspor, 23 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. İki takımın da hedefi bu seneyi en azından söz konusu kulvarda zaferle tamamlayarak adını Avrupa Ligi play-offlarına direkt katılmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2024-2025 sezonu itibarıyla Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Beşiktaş kötü giden sezonu kupayla taçlandırmak amacında

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşma sonrası play-off biletini alacak taraf iki kritik maça çıkacak. İlk mücadele 22 Ağustos'ta, ikincisi ise 29 Ağustos'ta oynanacak. Siyah beyazlılar daha önce 10, bordo mavililer ise 9 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Trabzonspor son finalinde Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupaya uzandı

2024-2025 BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN UEFA A AVRUPA LİGİ PLAY-OFF'LARINDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

İBeşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte muhtemel rakipler...