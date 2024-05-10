Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu’nun oğlu koca delikanlı oldu! İşte Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ile Türker İnanoğlu'nun torunu...

Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser karakterini canlandıran İlker İnanoğlu'nun gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı merak edildi. Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. İnanoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler ise şaşıp kaldı. Ünlü oyuncunun oğlu için "Babası gibi yakışıklı", "Koca delikanlı olmuş" yorumları yapıldı. İşte Türker İnanoğlu ile Filiz Akın'ın torunu...