Son dakika: Harekat öncesi bahar temizliği! Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına asla müsaade etmeyecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, bu konuda kararlıyız. Terör çukurlarının dümdüz edilmesi şart" diyerek harekat sinyali vermesi ve Bağdat - Erbil hattında yaptığı tarihi ziyaretler sonrası PKK'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar sürüyor.
Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyine planlanan harekat öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri saha temizliğine başladı.
Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
SINIR HATTINA ASKER, ZAHO'YA ÜSLER
Öte yandan Irak da PKK'ya karşı somut adım attı.
İmzalanan 'güvenlik iş birliği' çerçevesinde Irak askerleri 33 yıl sonra sınır hattına konuşlandı. Zaho'ya bağlı köylerde de 2 üssün kurulduğu öğrenildi.