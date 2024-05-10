Son dakika: Harekat öncesi bahar temizliği! Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına asla müsaade etmeyecek.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, bu konuda kararlıyız. Terör çukurlarının dümdüz edilmesi şart" diyerek harekat sinyali vermesi ve Bağdat - Erbil hattında yaptığı tarihi ziyaretler sonrası PKK'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar sürüyor.