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Son dakika: Harekat öncesi bahar temizliği! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri 'teröristan' hayali kuranların hevesini kursağında bırakıyor... Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit bölgelerine ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 17 PKK/YPG'li terörist imha edildi.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 12:00 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 12:21
Son dakika: Harekat öncesi bahar temizliği! Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, bu konuda kararlıyız. Terör çukurlarının dümdüz edilmesi şart" diyerek harekat sinyali vermesi ve Bağdat - Erbil hattında yaptığı tarihi ziyaretler sonrası PKK'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar sürüyor.



Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyine planlanan harekat öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri saha temizliğine başladı.

Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.



SINIR HATTINA ASKER, ZAHO'YA ÜSLER

Öte yandan Irak da PKK'ya karşı somut adım attı.

İmzalanan 'güvenlik iş birliği' çerçevesinde Irak askerleri 33 yıl sonra sınır hattına konuşlandı. Zaho'ya bağlı köylerde de 2 üssün kurulduğu öğrenildi.

Terörden uzak PKKdan Irak | Bağdattan sınır hattına asker Zahoya üsler! Kandile ölümcül darbe öncesi elebaşları panik içinde


Gelelim Kandil'deki terör inine... PKK elebaşlarını korku dağları sarmış vaziyette.

Elebaşı Cemil Bayık ve Duran Kalkan endişeli. Kalkan "En kritik mücadele sürecindeyiz" sözleriyle son çırpınışı kabullendi. PYD elebaşı Salih Müslim ise acziyet itirafında bulundu. Müslim, "Türkiye her yeri ele geçirdi! SİHA'larla vuruyorlar bizimkiler beceriksiz" dedi.

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