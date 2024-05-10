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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarılı kırana devam ediyor. Birbirinden iddialı 2 takımına amansız rekabetine tanıklık edilen zorlu mücadelede hangi tarafın kazanacağı merakla bekleniyor. Turnuva tarihi boyunca en çok forma giyen isimler de ortaya çıktı. Milyonlarca futbol sever de araştırmalarda bulunarak sıralamayı öğrenmeye çalışıyor. Peki, Süper Lig'de en çok oynayan futbolcular kim? Detaylar haberimizde.