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Süper Lig'de en çok oynayan futbolcular kim? Birbirinden yıldız isimleri geride bırakt! Tam 35 bine 923 dakika...

Trendyol Süper Lig'de en uzun süre alan ve formasını terlettiği kulüplere hizmet eden yabancı futbolcuların sıralaması herkesi şaşırtı.İz bırakıp giden de var efsane olan da silinip unutulan da. Bugüne kadar en çok 35 bin 923 dakika oynayan futbolcu zirveye oturdu. Peki, Süper Lig'de en çok oynayan futbolcular kim? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Burak Zihni Burak Zihni takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 18:11 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 10:53
Süper Lig’de en çok oynayan futbolcular kim? Birbirinden yıldız isimleri geride bırakt! Tam 35 bine 923 dakika... 1

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarılı kırana devam ediyor. Birbirinden iddialı 2 takımına amansız rekabetine tanıklık edilen zorlu mücadelede hangi tarafın kazanacağı merakla bekleniyor. Turnuva tarihi boyunca en çok forma giyen isimler de ortaya çıktı. Milyonlarca futbol sever de araştırmalarda bulunarak sıralamayı öğrenmeye çalışıyor. Peki, Süper Lig'de en çok oynayan futbolcular kim? Detaylar haberimizde.

Süper Lig’de en çok oynayan futbolcular kim? Birbirinden yıldız isimleri geride bırakt! Tam 35 bine 923 dakika... 2

Türkiye içerisinde bir veya daha fazla takımda forma giyen takımlarda oynayan futbolcular belli oldu. İşte o isimler...

Süper Lig’de en çok oynayan futbolcular kim? Birbirinden yıldız isimleri geride bırakt! Tam 35 bine 923 dakika... 3

Ryan Donk: 20.917

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