17 yıl dile kolay! 2 çocuk babası Barış Kılıç’ın sır gibi gizlediği eşi bakın kim çıktı! Evrim Alasya’nın partneri meğer...

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde rol alan Barış Kılıç, son olarak Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Kılıç'ın hayatı da merak edildi. 2 çocuk babası ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 17 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Barış Kılıç'ın güzeller güzeli eşi...