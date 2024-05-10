Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde rol alan Barış Kılıç, son olarak Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Kılıç'ın hayatı da merak edildi. 2 çocuk babası ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 17 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Barış Kılıç'ın güzeller güzeli eşi...
Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen Barış Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu.
BARIŞ KILIÇ KİMDİR?
21 Şubat 1978 tarihinde Malatya, Arguvan'da dünyaya gelen Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul'a taşındı.
Bir ablası ve bir kız kardeşi olan Kılıç'ın Okmeydanı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. İstanbul üniversitesinin iktisat fakültesinden mezun oldu.