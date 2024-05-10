TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/8 Esas

KARAR NO : 2024/188

HÜKÜM :1-Davacının davasının KABULÜ ile; Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Derecik mahallesi/köyü, Cilt No:95 Hane No:444'de nüfusa kayıtlı Aydın ve Şöhret'ten olma 15/06/1975 Akçaabat doğumlu (T.C.No:16994814844) ENGİN ÖZMENile aynı hanede nüfusa kayıtlı Aeichat ve Jalil'den olma 26/11/1969 doğumlu Rusya Federasyonu uyruklu NISAKHANUM BATYRBEKOVA'nın TMK'nun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/04/2024

Basın No: ILN02027878

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