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Ünlü restoranda tabaktan çıkan şoke etti! Ağzından çıkardı: Rezalet bir şey ya!

İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde romantik bir akşam yemeği planlayan çift, hayatlarının şokunu yaşadı. Yemeklerinin içinden çıkan şey keyifli akşam yemeğini kabusa dönüştürdü. Olay karşısında şaşkınlık ve öfkeye kapılan çift, soluğu restoranın mutfağında alırken mekan yetkilileri suçlamaları reddetti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 10:58 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 11:05
Ünlü restoranda tabaktan çıkan şoke etti! Ağzından çıkardı: Rezalet bir şey ya!

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İstanbul'un en gözde restoranlarından biri skandalla gündeme geldi.

YEMEKTEN İZMARİT ÇIKTI
Eray Üner isimli vatandaş ve eşi, restoranda mantarlı tavuk siparişi verdiklerinde tabaklarında sigara izmariti buldular.

Yemeğin içinden sigara izmariti çıktı

Üner çifti, yemeklerini yerken çatala tuhaf bir cisim takılmasıyla şüphelendi. Daha sonra tabaklarında sigara izmariti olduğunu fark ettiler.

"ŞOK OLDUK"
Eray Üner, "Yemekten sigara izmariti çıktı, şok olduk. Eşim bilmeden çiğnedi şok oldu. Hatta 'Bana mikrop bulaşmış olabilir mi?' dedi." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Olayı yetkililere bildiren çift, mutfaktaki hijyen eksikliğine de dikkat çekti. Üner, mutfağı "pis, kirli" olarak nitelendirdi ve sigara izmaritinin muhtemelen mutfakta sigara içildiği için yemeğe düştüğüne inandığını söyledi.

RESTORAN YETKİLİLERİ KABUL ETMEDİ
atv Haber'in ekrana getirdiği habere göre restoran yetkilileri ise suçlamaları reddederek, mutfakta sigara içmenin yasak olduğunu ve bu tür bir olayın imkansız olduğunu savundu. Mutfaktaki yetkililer, sigara izmaritinin gelen malzemelerden kaynaklanmış olabileceğini ve durumu soruşturacaklarını iddia etti.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAKLAR
Ancak Üner çifti, restoranın kendilerine geri dönüş yapmadığını ve sorunun çözülmediğini belirterek tazminat davası açmaya kararlı olduklarını açıkladı.

Bu olay, hijyen ve gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını ve gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

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