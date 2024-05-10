Ünlü restoranda tabaktan çıkan şoke etti! Ağzından çıkardı: Rezalet bir şey ya!

RESTORAN YETKİLİLERİ KABUL ETMEDİ

atv Haber'in ekrana getirdiği habere göre restoran yetkilileri ise suçlamaları reddederek, mutfakta sigara içmenin yasak olduğunu ve bu tür bir olayın imkansız olduğunu savundu. Mutfaktaki yetkililer, sigara izmaritinin gelen malzemelerden kaynaklanmış olabileceğini ve durumu soruşturacaklarını iddia etti.