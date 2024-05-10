Ünlü restoranda tabaktan çıkan şoke etti! Ağzından çıkardı: Rezalet bir şey ya!

RESTORAN YETKİLİLERİ KABUL ETMEDİ
atv Haber'in ekrana getirdiği habere göre restoran yetkilileri ise suçlamaları reddederek, mutfakta sigara içmenin yasak olduğunu ve bu tür bir olayın imkansız olduğunu savundu. Mutfaktaki yetkililer, sigara izmaritinin gelen malzemelerden kaynaklanmış olabileceğini ve durumu soruşturacaklarını iddia etti.
TAZMİNAT DAVASI AÇACAKLAR
Ancak Üner çifti, restoranın kendilerine geri dönüş yapmadığını ve sorunun çözülmediğini belirterek tazminat davası açmaya kararlı olduklarını açıkladı.
Bu olay, hijyen ve gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını ve gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.