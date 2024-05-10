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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber gözyaşlarına boğulmuştu: Ağlama sebebi belli oldu! Meğer eşi Heiley Bieber…

Ağlarken çektiği ve Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı ikiye bölen dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu. Müjdeli haberi Justin'in eşi Heiley Bieber'ın giydiği elbise ortaya çıkardı. Ünlü model Heiley Bieber'ın hamile olduğu ve çiftin nikah tazelediği düşünülüyor. İşte, Bieber çiftinin nikahından kareler...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 10:41 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 11:02
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber gözyaşlarına boğulmuştu: Ağlama sebebi belli oldu! Meğer eşi Heiley Bieber… 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber'den müjdeli haber geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber gözyaşlarına boğulmuştu: Ağlama sebebi belli oldu! Meğer eşi Heiley Bieber… 2

Hailey'nin büyüyen karnını ortaya çıkaran dantelli elbisesi ile verdiği pozların ardından sosyal medya hamile olduğu iddiası ile yıkılmıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber gözyaşlarına boğulmuştu: Ağlama sebebi belli oldu! Meğer eşi Heiley Bieber… 3

JUSTIN VE HEILEY NİKAH TAZELEDİ

Heiley'nin paylaştığı videoda giydiği uzun, dantelli elbise ve başındaki duvak çok dikkat çekmişti.

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