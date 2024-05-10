Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber gözyaşlarına boğulmuştu: Ağlama sebebi belli oldu! Meğer eşi Heiley Bieber…

Ağlarken çektiği ve Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı ikiye bölen dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın gözyaşlarının sebebi belli oldu. Müjdeli haberi Justin'in eşi Heiley Bieber'ın giydiği elbise ortaya çıkardı. Ünlü model Heiley Bieber'ın hamile olduğu ve çiftin nikah tazelediği düşünülüyor. İşte, Bieber çiftinin nikahından kareler...