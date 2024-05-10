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Van'da uyuşturucu operasyonu! 41 kilo 300 gram sentetik madde ele geçirildi

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Van'ın İpekyolu ilçesinde 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 15:52 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 15:52
Van’da uyuşturucu operasyonu! 41 kilo 300 gram sentetik madde ele geçirildi

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Van'ın İpekyolu ilçesinde 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

ANTRAX ARADI! 41,3 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Antrax" ile yapılan aramada, odunluğa gizlenmiş 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

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