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HAVA DURUMU | Meteoroloji ve Valilik'ten peş peşe uyarı: Sağanak ve çöl tozu geri geliyor! Ne zaman sona erecek?

Türkiye, Arap yarımadası ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girdi. Toz taşınımının özellikle bugün yoğunlaşması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Öte yandan 13 il için ise 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. AKOM İstanbulluları uyardı. İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 07:45 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 18:57
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve Valilik’ten peş peşe uyarı: Sağanak ve çöl tozu geri geliyor! Ne zaman sona erecek?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

Raporda İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 13 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Türkiye'ye bugün (Cuma) yeniden çöl tozunun geleceği öğrenildi.

Toz taşınımının Cumartesi günü de Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER:
Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Van.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada 'Cuma günü İstanbul'da görülmesi beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor. Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı, Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İstanbul'da saat 18.00'dan itibaren aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU
Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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11 MAYIS CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

12 MAYIS PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

13 MAYIS PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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