Almanya’da Tesla fabrikasına baskın! Yüzlerce protestocu bir araya geldi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi Grünheide'daki Tesla fabrikasına baskın düzenledi. Alman polisi ise fabrikaya izinsiz girişi engellemek için çok sayıda kişiyi tutukladı.

Tesla fabrikasına baskın PROTESTOCULAR HAVALİMANINI KAPATMAYA ÇALIŞTI Protestocular Tesla otomobillerinin geçici olarak park edildiği Neuhardenberg eski havalimanını da kapatmaya çalıştı ve bu da şirketin operasyonlarını çevreleyen gerilimi artırdı.