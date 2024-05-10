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Almanya’da Tesla fabrikasına baskın! Yüzlerce protestocu bir araya geldi

Almanya’da yüzlerce protestocu Grünheide’deki Tesla fabrikasına baskın düzenledi. Alman polisi protestocuları engellemek için fabrikaya tazyikli su sıkarken çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 17:11 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 10:39
Almanya’da Tesla fabrikasına baskın! Yüzlerce protestocu bir araya geldi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi Grünheide'daki Tesla fabrikasına baskın düzenledi. Alman polisi ise fabrikaya izinsiz girişi engellemek için çok sayıda kişiyi tutukladı.

Tesla fabrikasına baskın

PROTESTOCULAR HAVALİMANINI KAPATMAYA ÇALIŞTI

Protestocular Tesla otomobillerinin geçici olarak park edildiği Neuhardenberg eski havalimanını da kapatmaya çalıştı ve bu da şirketin operasyonlarını çevreleyen gerilimi artırdı.

PROTESTOCULAR TUTUKLANDI

Hem fabrikanın önünde hem de Grünhide bölgesinde Alman polisi çok sayıda protestocuyu tutukladı. Polis fabrika binasına tazyikli su sıktı.

Yerel medyaya göre bazı göstericiler, Fangschleuse tren istasyonunun arkasındaki yürüyüşten ayrılarak yakındaki ormanlarda kayboldu.

Tesla, Giga Berlin'in tesislerini 170 hektar genişletmeyi ve tesisin üretim kapasitesini ikiye katlayarak yılda bir milyon adet üretime geçmeyi planlıyor. Grünhide kasabası sakinleri ise genişlemeye karşı çıkıyor.

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