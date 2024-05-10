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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin ablası da ünlü çıktı! Güzeller güzeli ablası bakın kim! Recep Usta’nın partneri meğer...

Lizge Cömert, Yiğit Koçak, Eylül Kandemir, Atakan Özkaya, Cüneyt Mete gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Aybike karakterini canlandıran Melis Minkari'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Berk karakterini canlandıran Recep Usta ile partner olan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar ablasını görünce şaştı kaldı. Minkari'nin ablası da kendisi gibi ünlü çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 16:21 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 16:21
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası da ünlü çıktı! Güzeller güzeli ablası bakın kim! Recep Usta’nın partneri meğer... 1

Kardeşlerim dizisinde Aybike rolünü oynayan Melis Minkari başarılı performansı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası da ünlü çıktı! Güzeller güzeli ablası bakın kim! Recep Usta’nın partneri meğer... 2

Genç oyuncu henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bunun üzerine Minkari'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin ablası da ünlü çıktı! Güzeller güzeli ablası bakın kim! Recep Usta’nın partneri meğer... 3

MELİS MİNKARİ KİMDİR?
20 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melis Minkari, Özel Şişli Teraki Lisesinde eğitimini tamamladı.

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