Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer bakın hangi ünlü oyuncunun annesi çıktı! “Nasıl anlamadık” Çetin Tekindor’un partneri...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in hayatı merak edildi. Acı dolu hayat hikayesiyle dikkat çeken Sezer'in kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. 1971 yılında Azmi Arna ile dünyaevine giren Sezer'in kızı da kendi gibi oyuncu çıktı. Bakın Şerif Sezer hangi oyuncunun annesiymiş...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Hattuç karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şerif Sezer'in hayatına dair detaylar merak edildi.
Peki Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında? Şerif Sezer'in eşi kim? Şerif Sezer nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Şerif Sezer'in hayatı...
ŞERİF SEZER KİMDİR?
1946 yılında Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinde zeytincilikle uğraşan Rumeli, Laz ve Gürcü kökenli bir ailenin en büyük kızı olarak doğdu.