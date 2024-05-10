Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer bakın hangi ünlü oyuncunun annesi çıktı! “Nasıl anlamadık” Çetin Tekindor’un partneri...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer'in hayatı merak edildi. Acı dolu hayat hikayesiyle dikkat çeken Sezer'in kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. 1971 yılında Azmi Arna ile dünyaevine giren Sezer'in kızı da kendi gibi oyuncu çıktı. Bakın Şerif Sezer hangi oyuncunun annesiymiş...