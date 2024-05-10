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Yargıtay'da son tur: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Yargıtay seçimlerinde kördüğüm çözülüyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 35. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. 13 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkanlığı adaylığından çekildi.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 16:39 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 16:50
Yargıtay’da son tur: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

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Yargıtay'ın kördüğüme dönen başkanlık seçimlerinde sona gelindi.

35 TUR SEÇİM YAPILDI SONUÇ ÇIKMADI
Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

SON TURDA KİM KAÇ OY ALDI
Seçimin ilk 35 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 35. tur oylaması yapıldı.

8 Mayıs'ta yapılan oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 9 oldu.

Ömer KerkezÖmer Kerkez

MUHSİN ŞENTÜRK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13 Mayıs'ta yapılacak olan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 36'ncı turu öncesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Muhsin Şentürk, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Muhsin ŞentürkMuhsin Şentürk

Şentürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yargıtayımızın Saygıdeğer Başkan Ve Üyeleri; Bilindiği üzere,Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimi otuz altıncı tura gelmiş bulunmaktadır. Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla Birinci Başkanlık adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte şahsıma gösterilen teveccüh ve verilen destek dolayısıyla Genel Kurul'umuzun tüm üyelerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yine yaptığım değerlendirme sonucunda 13.05.2024 tarihinde yapılacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğumu yüksek takdirlerinize arz eder, kıymetli desteklerinizi istirham eder, selam ve saygılarımı sunarım"

Mehmet Akarca

SON TUR 13 MAYIS'TA
13 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde düğüm çözülecek. Seçim Yargıtay Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Akarca ile 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez arasında geçecek.

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