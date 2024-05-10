Survivor Hilmi Cem bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Hilmi Cem İntepe’nin memleketi...

Survivor 2024 All Star kadrosuna sonradan katılan isimlerden olan Hilmicem İntepe'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Attığı her adımla dikkat çelen İntepe'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Survivor Hilmi Cem aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Hilmi Cem İntepe'nin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Survivor Hilmi Cem aslen nereli...