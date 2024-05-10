İstanbul’a turist yağdı: İlk sırada Ruslar var! İşte ilk 3 ayda gelen ziyaretçi sayısı

EN ÇOK YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI ARACILIĞIYLA GELDİ İstanbul'a mart ayında gelen yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul Havalimanı aracılığıyla şehre giriş yaptı.

İstanbul Havalimanı mart ayında 918 bin 36 yabancı ziyaretçi tarafından tercih edildi. Mart ayında İstanbul'a havayoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanının payı yüzde 70,55 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanından ise mart ayında 382 bin 96 yabancı ziyaretçi giriş yaparken, havayoluyla İstanbul'a giriş yapan yabancıların yüzde 29,37'sini oluşturdu.

Martta havayoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,83 artarak 1 milyon 301 bin 194 oldu.

ŞUBAT AYINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 45,67

Bakanlık tarafından yayınlanan son konaklama istatistiklerine göre, bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın şubat ayında 1 milyon 3 bin 842 oldu.

Bu tesislerde 2 milyon 205 bin 835 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,20 gün oldu.

İstanbul'daki konaklama tesislerinin şubat ayı doluluk oranı ise yüzde 45,67 olarak gerçekleşti.