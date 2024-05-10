TÜİK Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı: 12 yılın en düşük seviyesi

Türkiye 'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 57 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE İSE 1,4 PUAN AZALDI Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,4 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,2 olduğu hesaplandı.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2022 2023 2024 Ocak 11,1 9,6 9 Şubat 10,7 10 8,7 Mart 11,1 10 8,6 Nisan 10,8 10 Mayıs 10,8 9,5 Haziran 10,4 9,5 Temmuz 10,2 9,4 Ağustos 9,8 9,2 Eylül 10,1 9,1 Ekim 10,3 8,6 Kasım 10,1 9 Aralık 10,3 8,8

İSTİHDAM MARTTA AYLIK BAZDA 139 BİN ARTARAK 32 MİLYON 588 BİN KİŞİ OLDU

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 139 bin artarak 32 milyon 588 bin kişi oldu.