9 yıl önce evlendiler! Sertab Erener’in eşi bakın kim çıktı! En az kendi kadar ünlü! 21 yıl sonra Eurovision sahnesine çıkan Sertab...

Sertab Erener, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinde 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren "Everyway That I Can" şarkısını seslendirdi. Bunun üzerine 21 yıl sonra Eurovision sahnesine çıkan Sertab Erener'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1985-1988 yılları arasında Aykut Altın, 1990-1996 yılları arasında ise Levent Yüksel ile evli kalan Erener'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Seslendirdiği aşk şarkıları dillere pelesenk olan şarkıcının 9 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sertab Erener'in kendisi gibi müzisyen olan eşi kim...
Şarkıcı Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren "Everyway That I Can" şarkısını, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesi yeniden seslendirdi.
Yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alan Sertab Erener, kısa sürede gündem oladu ve ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SERTAB ERENER KİMDİR?
4 Aralık 1964 tarihinde Yücel ve Nizamettin Erener çiftinin iki çocuğundan küçüğü olarak İstanbul'da dünyaya gelen Sertab Erener, ilk ve orta öğreniminin ardından Işık Lisesi'nde okudu ve İstanbul Devlet Konservatuvar'ında eğitimine devam etti.