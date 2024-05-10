4 yıllık aşk! Kara Ağaç Destanı’nın Celal Ağa’sı Olgun Şimşek’in eski eşi Elveda Rumeli’nin yıldızı çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Kara Ağaç Destanı'da Celal Ağa karakterini canlandıran Olgun Şimşek hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Şimşek'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem Elveda Rumeli'nin yıldızıyla evli kaldığı ortaya çıktı. İşte Olgun Şimşek'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan 4 yıllık eski eşi...