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Mine Tugayın pürüzsüz cildinin sırrı! Ne dolgu ne botoks! "İyi ki yapmışım..."

Mine Tugay, yaşına meydan okuyan güzelliğiyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor. 25 yaşından itibaren başladığı düzenli cilt bakım rutini sayesinde, genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olduğunu belirtiyor. Ünlü oyuncu, zamanın izlerini silen güzellik sırlarını açıkladı. İşte Mine Tugay'ın gençlik iksiri olarak nitelendirebileceğimiz o özel formülü...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 08:33 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 08:33
Mine Tugayın pürüzsüz cildinin sırrı! Ne dolgu ne botoks! İyi ki yapmışım...

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"Ünlü oyuncu Mine Tugay, sağlıklı ve bakımlı bir cilde sahip olmanın sırlarını paylaştı. Ünlü oyuncu 2023 yılının yaz aylarında yaptığı bir röportajda güzellik rutinlerini ve özel bakım yöntemlerini anlattı.

Cilt bakımı Mine Tugay için oldukça önemli. Her sabah ve gece düzenli olarak nemlendirici kullanmayı ihmal etmiyor. Ayrıca, gün boyu makyaj altında kaldığı setlerde de cildini korumak adına kremlerini sürmeyi ihmal etmiyor. Geceleri ise cilt hücrelerinin daha hızlı yenilendiğini düşünerek retinol içeren serumları tercih ediyor. Haftada bir kez de cildine maske yapmayı ihmal etmiyor.

Saç bakımı konusunda da titiz olan Mine Tugay, saçlarını ısıya karşı koruyan ürünler kullanmayı tercih ediyor. Yoğun saç işlemleri gördüğü için renk koruyucu şampuanlar tercih ediyor.

El ve ayak bakımına da özen gösteren ünlü oyuncu, düzenli olarak manikür ve pedikür yaptırıyor. Ayaklarını yorgun hissettiğinde ise evdeki masaj aletini kullanarak rahatlatıyor. Elleri için ise yanında her zaman bir el kremi bulunduruyor.

Parfüm tercihlerinde klasikleşmiş kokuları tercih eden Mine Tugay, yaz aylarında ise bergamut ve gül ağacı gibi notalara sahip parfümleri kullanmayı seviyor.

Özel bakım sırlarını da paylaşan ünlü oyuncu, bal, zerdeçal ve limon suyuyla hazırladığı maskenin cildine çok iyi geldiğini belirtiyor. Ayrıca, yoga yaparak kendini dengede hissettiğini ifade ediyor.

İşte Mine Tugay'ın röportajlarından derlemeler;

"Her sabah yüzüme nemlendirici sürüyorum. Eğer setteysem makyaj altına da mutlaka krem uyguluyorum. Sette bütün gün makyajlı olduğum için eve geldiğimde temizliyor ve yıkıyorum. Uyumadan önce yine gece kremini sürüyorum. Geceleri cilt hücreleri daha hızlı yenilendiğinden retinol içeren konsantre bakım serumu uyguluyorum. Haftada bir mutlaka maske yapıyorum."

"El ve ayak bakımı için düzenli manikür pedikür yaptırıyorum. Ayaklarım çok yorgun olduğunda evimdeki ayak masaj aletimle rahatlatıyorum. Ellerim içinse yanımda her daim el kremi bulunduruyorum."

"Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum."

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