Başkan Erdoğan enflasyon için tarih verdi: Mücadelemizi çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD tarafından verilen 'Türkiye'nin Gücü Ödül' törenine mesaj gönderdi.

ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

"Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hayat pahalığıyla mücadelemizi bir tarafında denetimlerin, diğer tarafında tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz."