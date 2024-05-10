Başkan Erdoğan enflasyon için tarih verdi: Mücadelemizi çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD tarafından verilen 'Türkiye'nin Gücü Ödül' törenine mesaj gönderdi.
ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ
"Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
"Hayat pahalığıyla mücadelemizi bir tarafında denetimlerin, diğer tarafında tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz."
Öte yandan Başkan Erdoğan, törene gönderdiği mesajda, bu yıl ikincisi düzenlenen ''Türkiye'nin Gücü'' ödül töreninin hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, ''9 farklı dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve basın dünyamızın değerli temsilcilerini canıgönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini takdirle karşılıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle üretimi, başarıyı, kadın girişimini, güçlü iletişimi, moral değerleri, akademik bilgiyi, sürdürülebilirliği, dönüşümü ve erdemli girişimciliği ödülleriyle teşvik eden MÜSİAD'a şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.