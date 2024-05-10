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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 18:26 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 18:26

İZLE I İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı! İşte o anlar...

Maltepe'de 9 yaşındaki kız öğrenci okulun düzenlediği geziye katıldı. Kızı saat 17.00'ye kadar eve dönmeyince eşiyle birlikte okula giden D.T, kamera görüntülerini incelemek istedi. Ret yanıtı alınca çılgına dönen D.T., okul müdürü ve müdür yardımcısıyla tartıştı. Bu sırada okulun kadın güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlere de saldıran D.T., okul müdürünün kilitlediği kapıyı defalarca tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken yakalanan D.T. gözaltına alındı.

Olay dün akşam saat 17.45'te Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan okulda meydana geldi.

Okul müdürüne yönelik saldırı ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede eşi ile okula gelen D.T.'nin müdür odası kapısına zarar verdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde 49 yaşındaki D.T.'nin sabah okul gezine giden 9 yaşındaki kızı R.K.T.'nin akşam eve gelmemesi üzerine okula gittiği ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istediği tespit edildi. Öğrencilerin 16.30'da geziden döndüğünü belirten okul müdürü M.K. ve okul müdür yardımcısı E.B. ile tartışan D.T. güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. Ancak müdür ve yardımcısı buna izin vermedi. Okul koridorunda arbede yaşanırken D.T.'nin müdür odası kapısını da tekmelediği belirlendi. DT.'nin ayrıca kapıyı açmak için sandalye ve okul dışından aldığı taş ile kapıya zarar verdiği tespit edildi. Taksi şoförü olduğu öğrenilen D.T. "Kasten Yaralama", "Tehdit - Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Bu arada okul etkinliği kapsamında Topkapı Sarayı için düzenlenen geziye katılan R.K.T.'nin evine saat 17.55 sıralarında döndüğü belirlendi.

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